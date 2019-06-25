(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Появилось видео из эпицентра урагана в Альметьевске. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

Видео записано из кабины грузового авто, в котором группа мужчин оказалась в пробке на момент шторма. На кадрах видно, как в их сторону двигается мощный ураган – ветер обрушивает деревья на проезжую часть и автомобили.

К счастью, молодые люди не пострадали, отделавшись испугом, – одно из деревьев рухнуло прямо на лобовое стекло их авто.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сильный ветер повалил в Альметьевске деревья, сорвал с нескольких домов куски кровли и повредил несколько автомобилей.

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