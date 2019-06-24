Шквалистый ветер в Альметьевске повалил деревья, сорвал куски кровли с домов и конной школы

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В результате разгула стихии в Альметьевске повалены деревья, сорваны куски кровли с домов и со здания конной школы, повреждены автомобили. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Шквалистый ветер сорвал кусок в 200 квадратных метров с кровли здания конно-спортивной школы в альметьевском поселке Поташная Поляна, часть кровли в 150 квадратных метров с жилой пятиэтажки на улице Радищева, кровлю в 300 квадратных метров со здания автосервиса на улице Советской, кровлю с гаража в частном хозяйстве на улице Бигашева.

Куски слетевшей с автосервиса кровли попадали на припаркованные автомобили – повреждены три машины.

В результате разгула стихии никто из жителей города не пострадал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что очевидцы сняли на видео разгул стихии в Альметьевске.

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