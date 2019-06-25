В Гидрометцентре России рассказали о самых жарких днях лета

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Наиболее жаркими днями лета в средней полосе России будут 31 июля и 1 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет «Российская газета».

При этом он отметил, что в целом наиболее теплой выдастся декада с 26 июля по 5 августа. Специалист объяснил это тем, что «поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши». Только после 20 июля он начнет отдавать свое тепло в атмосферу, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Вместе с тем Вильфанд напомнил, что летнее солнцестояние миновало и уже скоро находящееся сейчас в тропике Рака Солнце начнет смещаться к экватору. Это означает, что световой день в Северном полушарии начнет сокращаться, а темное время суток – увеличиваться.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 25 и 26 июня в Татарстане ожидается ослабление жары.

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