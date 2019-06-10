Татар-информ

21 июня 2019, 12:24

ОбществоЗдоровье и среда

Управление по гидрометеорологии: В Татарстане 25 и 26 июня ожидается ослабление жары

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ОбществоЗдоровье и среда

Управление по гидрометеорологии: В Татарстане 25 и 26 июня ожидается ослабление жары

Фото: архив/Николай Александров

В ближайшие трое суток в республике сохранится высокий уровень пожарной опасности лесов.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане 25 и 26 июня, по предварительным прогнозам, ожидается ослабление жары. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РТ в Кабинете Министров РТ сообщил начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров.

«По предварительным прогнозам, 25 и 26 июня ожидается ослабление жары, температура снизится до 19 – 24 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди», – рассказал докладчик.

По его словам, в республике 22 июня ночью будет без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, а также прогнозируется гроза. «Усиление ветра – 15–20 метров в секунду. Температура ночью 13–18 градусов тепла, днем – 26–31 градус, – отметил Захаров. – 23 июня местами кратковременный дождь, гроза, локально – град. Ветер – 17–22 метра в секунду. Ночью – 16–21 градус, днем – 28–33 градуса. Это самый пик жары».

Он заметил, что 24 июня на некоторых территориях ожидаются кратковременный дождь и гроза, ветер – 17–22 метра в секунду. Ночная температура составит от 15 до 20 градусов тепла, днем – 24–29 градусов.

«В ближайшие трое суток сохранится высокий уровень пожарной опасности до четвертого класса. Практически во всех районах, – подчеркнул докладчик. – По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, температурный режим в третьей декаде июня ожидается на один градус ниже нормы среднемесячной температуры – 18 градусов. Есть перспективы, что в конце месяца, 29-30 июня, с выходом циклона с юго-запада пройдут существенные осадки. И после этого будет “списана” высокая пожароопасность».

Первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин добавил, что за последние восемь лет в Татарстане удается избежать природных пожаров в государственном лесном фонде. «В текущем году, по прогнозам синоптиков, в ряде районов республики возникли зоны повышенного класса пожароопасности лесов. В 14 муниципальных районах установился устойчивый третий класс, а в 29 районах пожарная опасность достигла высоких критериев и оценивается как четвертый класс», – резюмировал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 21 июня пожарная опасность лесов четвертого класса ожидается в 29 районах Татарстана. 

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