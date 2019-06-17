Татар-информ

17 июня 2019, 08:50

Экономика и финансыОбщество

Новую маркировку продуктов введут в России

Экономика и финансыОбщество

Новую маркировку продуктов введут в России

Так называемый «светофор» поможет покупателям узнать содержание сахаров, жиров и соли.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В октябре в России предполагается принять ГОСТ на цветовую маркировку продуктов, так называемый «светофор». Об этом рассказали в Росстандарте, пишет газета «Известия».

Цветовая маркировка будет содержать сведения о наличии в продуктах поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. В зависимости от их доли вертикальная полоса на упаковке или этикетке окажется окрашена в красный, желтый или зеленый цвет.

Маркировать продукты с однородным составом, питьевую воду, пищевые добавки, специализированную продукцию, а также кондитерские изделия, сладкие напитки и сыры, заведомо содержащие критически значимые вещества в больших количествах, не предполагается.

Документ, подготовленный ФИЦ питания и биотехнологии, должен будет действовать в странах, входящих в Евразийский совет по стандартизации: России, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

В добровольном порядке маркировку по типу «светофор» производители начали наносить еще в прошлом году. Пока она сохранит рекомендательный характер, заверили в Роспотребнадзоре. Однако в будущем она может стать обязательной, пояснил замруководителя ФИЦ питания и биотехнологии Алексей Камбаров. Этого же опасаются и участники рынка, отмечает издание. 

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