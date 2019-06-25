Правительство РФ установило время проведения эксперимента по маркировке одежды

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В России с 27 июня по 30 ноября пройдет эксперимент по маркировке одежды (блузок, пальто, полупальто, курток и других товаров), а также некоторых изделий легкой промышленности (в частности, постельного и столового белья). Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

В проекте отмечается, что оператором эксперимента является Центр развития перспективных технологий. Проводить же его будут такие министерства и ведомства, как Минпромторг РФ, Минкомсвязи РФ, Роспотребнадзор, ФНС и ФТС.

На данный момент в России обязательно маркируют товары, относящиеся к десяти различным группам. Это табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности.

Используемый для маркировки двухмерный код в формате Data Matrix наносится на упаковку товара. Он содержит сведения о его наименовании, производителе, дате, времени и месте выпуска, отмечает ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России почти вдвое увеличили список подлежащих маркировке товаров.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.