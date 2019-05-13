Татар-информ

13 мая 2019, 11:30

Экономика и финансыОбщество

Правительство РФ почти вдвое увеличило список подлежащих маркировке товаров

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Экономика и финансыОбщество

Правительство РФ почти вдвое увеличило список подлежащих маркировке товаров

Предполагается, что в общей сложности система маркировки затронет 21 группу товаров.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Правительство России решило почти вдвое увеличить перечень товаров, подлежащих маркировке. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пишет газета «Ведомости».

Центр развития перспективных технологий уже маркирует изделия из табака и в порядке эксперимента – медикаменты, а с начала июня он начнет контролировать и меховые изделия. Ранее предполагалось, что в текущем году обязательной маркировка также станет для фотоаппаратов, обуви, блуз, верхней и кожаной одежды, парфюмерии, кухонного и постельного белья.

Однако теперь Премьер-министр решил распространить маркировку на готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные масла, бытовую химию, косметику и безалкогольные напитки. Впрочем, по словам представителя вице-премьера Максима Акимова, решение об этом пока не принято.

Кроме того, после длившихся год дискуссий в Правительстве решили маркировать готовую молочную продукцию. При этом за контроль поставок сырья будет отвечать система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

Таким образом, всего система маркировки затронет 21 группу товаров. Являющийся ее оператором Центр развития перспективных технологий на 50% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, а еще по 25% находятся у госкорпорации «Ростеха» и Александра Галицкого.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уполномоченный при Президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов назвал новые правила маркировки товаров дополнительной нагрузкой на бизнес

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