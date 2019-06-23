Татарстанские стрелки завоевали шесть медалей на первенстве России среди юниоров

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Стрелки из Татарстана завоевали шесть наград – две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали – на лично-командном первенстве России среди юниоров, проходящем в Липецке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Два «золота» татарстанцы взяли на командных соревнованиях по трапу. Среди юношей Кирилл Багров, Никита Костягин и Кирилл Маслов поразили 333 мишени и стали победителями, обогнав команды Липецкой области и Москвы

Среди девушек же Айсылу Абдурахманова, Алина Ахатова и Иулитта Егорова взяли 305 очков и победили, опередив соперниц из Липецкой области. Третье место заняла еще одна команда Татарстана в составе Дианы Валиулловой, Эвелины Андреевой и Марии Трофимовой с 276 очками.

В личном зачете «серебро» взяла Диана Валиуллова (103 очка в квалификации и 41 в финале). «Бронза» досталась Никите Костягину (115 очков в квалификации, 33 в финале) и Алине Ахатовой (106 в квалификации, 32 в финале).

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