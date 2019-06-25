Татар-информ

25 июня 2019, 06:50

Здоровье и средаНаука и образование

Энтомолог объяснил выбор комарами жертв для нападения

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Здоровье и средаНаука и образование

Энтомолог объяснил выбор комарами жертв для нападения

При нападении кровососущие насекомые предпочитают мужчин с меньшим разнообразием микробов на коже.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Комары при нападении ориентируются на след из выдыхаемого человеком углекислого газа. Об этом рассказал энтомолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах, передает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Live Science.

Насекомые способны находить жертву на расстоянии до 50 м. На открытом воздухе они летят против ветра, чтобы лучше ощущать след из СО2.

В помещениях же комары учитывают и иные факторы. Помимо температуры кожи человека и наличия испарений, кровососущие насекомые обращают внимание на образуемые кожными бактериями химические соединения.

Опубликованное в журнале PLOS One исследование показало, что комары чаще нападают на мужчин с меньшим разнообразием живущих на коже микробов и реже – с большим. При этом с возрастом или из-за болезней состав бактериальных колоний на коже может меняться. В соответствии с этим изменяются и предпочтения насекомых. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что американские биологи выяснили, как человеку стать невидимым для комаров.

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