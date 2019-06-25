Компьютеры россиян атаковал умеющий майнить криптовалюту вирус-шифровальщик

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Вирус-шифровальщик Troldesh научился майнить криптовалюту и активизировал атаки на компьютеры россиян. Об этом сообщает компания Group-IB, передает РИА Новости.

Кроме того, зловред теперь способен генерировать трафик на определенные сайты ради роста посещаемости и доходов от рекламы в Сети. Зафиксированный впервые еще в 2015 году, к концу 2018-го он вошел в тройку самых популярных вирусов-шифровальщиков, замечает Lenta.ru.

Письма с вирусом рассылаются с адресов, замаскированных под почтовые ящики авиакомпаний (к примеру, «Полярных авиалиний»), автодилеров («Рольф») и средств массовой информации (РБК). При этом при атаках используются не только серверы, но и зараженные устройства Интернета вещей (например, роутеры).

Данные Threat Detection System свидетельствуют, что во II квартале этого года с помощью вируса-вымогателя было совершено почти в 2,5 раза больше кибернападений, чем за весь прошлый год. «<...> только в июне Group-IB обнаружила более 1,1 тыс. фишинговых писем, содержащих Troldesh, всего же во II квартале 2019 года их количество превысило 6 тыс.», – отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в смартфонах с ОС Android обнаружили предустановленный вирус.

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