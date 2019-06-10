В смартфонах с ОС Android обнаружили предустановленный вирус

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Киберпреступники научились встраивать вирусы семейства Triada в операционную систему Android на этапе производства смартфонов. Об этом сообщили специалисты по безопасности компании Google в своем блоге.

Данные вредоносные программы способны размещать рекламу на зараженных гаджетах и рассылать спам. Вирусы предустанавливают через сторонних поставщиков программного обеспечения, которые помогают компаниям-производителям.

Эксперты не стали раскрывать механизм заражения в деталях, но отметили, что сходным образом устройства могут быть атакованы при установке обновлений, потому что их тоже создают сторонние производители.

Неизвестно, какие именно смартфоны оказались заражены Triada. Но еще в 2017 году одна из его разновидностей была обнаружена в гаджетах, произведенных китайскими компаниями Leagoo и Nemu, отмечает издание The Verge.

Специалисты посоветовали пользователям использовать для проверки своих смартфонов на наличие вирусов программу Build Test Suite. Кроме того, к их поиску намерен присоединиться магазин приложений Google Play.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что китайская компания Huawei рассматривает переход с Android на российскую ОС «Аврора».

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