В смартфонах с ОС Android обнаружили предустановленный вирус

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Киберпреступники научились встраивать вирусы семейства Triada в операционную систему Android на этапе производства смартфонов. Об этом сообщили специалисты по безопасности компании Google в своем блоге.
Данные вредоносные программы способны размещать рекламу на зараженных гаджетах и рассылать спам. Вирусы предустанавливают через сторонних поставщиков программного обеспечения, которые помогают компаниям-производителям.
Эксперты не стали раскрывать механизм заражения в деталях, но отметили, что сходным образом устройства могут быть атакованы при установке обновлений, потому что их тоже создают сторонние производители.
Неизвестно, какие именно смартфоны оказались заражены Triada. Но еще в 2017 году одна из его разновидностей была обнаружена в гаджетах, произведенных китайскими компаниями Leagoo и Nemu, отмечает издание The Verge.
Специалисты посоветовали пользователям использовать для проверки своих смартфонов на наличие вирусов программу Build Test Suite. Кроме того, к их поиску намерен присоединиться магазин приложений Google Play.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что китайская компания Huawei рассматривает переход с Android на российскую ОС «Аврора».