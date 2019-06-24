Заинск посетил путешественник, мечтающий объехать 1122 города России

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). 24 июня Заинский краеведческий музей посетил Иван Ширяев – путешественник, который решил объехать все города России, передает «Заинск-информ».

Иван Ширяев рассказывает, что мечтает побывать во всех 1122-городах России.



Свое путешествие мужчина начал семь лет назад – в 2012 году в Ростове-на-Дону. Заинск стал 615-м городом по счету. Иван путешествует автостопом, и часто останавливается на ночлег в пожарных частях.



Свой проект знакомства с Россией он назвал «От Кореи до Карелии». Следующая остановка у путешественника запланирована в Нижнекамске.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что блогер-путешественник из Казани в рамках экстрим-тура «Следопыт: Удивительная Югра» исследует дикие и заповедные места Ханты-Мансийского АО и планирует покорить гору Неройка высотой 1,6 тыс. километров.

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