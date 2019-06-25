Горсть земли с бугульминского кладбища отправили в Московскую область

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В День памяти и скорби Бугульма присоединилась к всероссийской акции «Горсть памяти», пишет «Бугульминская газета».



Земля с мест захоронения советских воинов, умерших от ран в эвакогоспитале Бугульмы в годы Великой Отечественной войны, отправится с кладбища на улице Красноармейской в Московскую область.



Акция состоялась при участии ветерана Великой Отечественной войны Виталия Милинчука, главы Бугульминского района Линара Закирова, военкома Бугульмы Рафаэля Миннетдинова, председателя Совета ветеранов Иршата Измайлова, руководителей управлений и ведомств, юнармейцев и школьников.





Собранную в солдатские кисеты землю с могил поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных Сил РФ. Открытие храма, который будет расположен в военно-патриотическом парке «Патриот» Московской области, приурочат к 75-летию Победы в 2020 году.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в преддверии Дня памяти и скорби всероссийскую акцию «Горсть памяти» провели на братских могилах Кукморского района РТ.

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