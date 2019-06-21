Всероссийскую акцию «Горсть памяти» провели на братских могилах Кукморского района РТ

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Кукморском районе Татарстана состоялась всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти», посвященная Дню памяти и скорби. Ее организатором выступило Министерство обороны РФ, пишет газета «Трудовая слава».



Событие состоялось при участии военкома района Равиля Гафиева, представителей администрации, ветеранов, активистов движения «Юнармия» и многих других.

В ходе акции с воинских захоронений, которые расположены на территории района, изъяли горсть земли для последующего размещения на территории главного храма Вооруженных сил РФ в Москве. Храм откроется к 75-летию Победы в 2020 году.



Военком Гафиев отметил, что в районе находятся два воинских захоронения – братская могила на русском кладбище в Кукморе и братская могила на кладбище в деревне Ядыгерь. В Кукморе захоронены 23 советских военнослужащих, умерших от ран и болезней в эвакуационном госпитале, а в Ядыгере – семь советских военнослужащих, которые скончались во время формирования мотострелковой дивизии.

Собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания, возложили венки и цветы.

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