Татар-информ

24 июня 2019, 18:15

Происшествия

Очевидцы сняли на видео ураган в Альметьевске

Рекомендуем

Происшествия

Очевидцы сняли на видео ураган в Альметьевске

Фото: скриншот видео из соцсетей

Мощные порывы ветра уронили дерево на припаркованные во дворе дома авто.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео ураган в Альметьевске. Ролик был опубликован в социальной сети.

 

По словам автора первой записи, в городе была буря, сильный ветер поднял в небо клубы пыли и пригнал ливневые тучи.

На ролике видно, как погода стремительно меняется. Со временем на город обрушивается мощный ливень, сильный порыв ветра уронил дерево на автомобили, припаркованные во дворе дома.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в республике объявили штормовое предупреждение.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Сильным ветром в Бугульме и Нурлате части кровли сорвало и обрушило на автомобили
Новости дня
19:34
Глава Союза биатлонистов РФ: Минспорта РТ и новоявленная Федерация биатлона будут работать в тандеме

Владимир Драчёв прокомментировал встречу с новоявленной Федерацией биатлона РТ.

19:23
Сильным ветром в Бугульме и Нурлате части кровли сорвало и обрушило на автомобили

Восстановительные работы крыши зданий начнутся 25 июня после оценки ущерба и нахождения подрядчиков.

19:22
Эксперт: Татарстанцы охотнее берегут общественные пространства, если вкладывают деньги в их создание

В Казани проходит заседание экспертного клуба «Волга», участники которого обсуждают опыт Татарстана в развитии комфортной среды при соучастии жителей.

19:16
Татарстанских родителей предостерегли от отправления детей в краснодарский лагерь «Страна детей»

ООО «Страна детей» не исполнила предписания Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по устранению санитарно-эпидемиологических нарушений.

19:12
В Татарстане с 25 июня ожидается ослабление жары

Максимальная температура в дневное время суток 25 июня составит +20..+25°.

19:02
Минниханов побывал на съемочной площадке молодежного сериала «Маленькие Эйнштейны» в Германии

Президенту РТ провели экскурсию по Детскому медиацентру в немецком городе Эрфурт.

18:52
Эстафета флага WorldSkills перейдет Арскому району

Торжественное событие состоится при участии главы Арского района Ильшата Нуриева и представителей оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills.

18:48
Минниханов: В Татарстане имеются все возможности для локализации бизнеса из Тюрингии

Президент РТ отметил, что Татарстан заинтересован в привлечении бизнеса из Германии и Тюрингии и готов оказывать содействие иностранным компаниям.

18:28
Министр спорта РТ: Проведение первенства Европы по прыжкам в воду в Казани – дело новое, но почетное

Владимир Леонов поблагодарил международную Федерацию прыжков в воду за возможность проведения в Казани первенства Европы.

18:24
Республика Татарстан примет участников международного ралли «Шелковый путь»

27-28 июня по пути к месту старта в Иркутске маршрут ралли пройдет через территорию республики.

18:15
Очевидцы сняли на видео ураган в Альметьевске

Мощные порывы ветра уронили дерево на припаркованные во дворе дома авто.

18:12
Брызги воды и сложные элементы в воздухе: в Казани стартовало первенство Европы по прыжкам в воду

Участие в соревнованиях принимают около 170 спортсменов из 25 стран.

18:02
В Зеленодольске аварийное жилье после сноса направят на укрепление дорог

На работы по сносу аварийного жилья городу выделили около 80 млн рублей.

17:52
Минниханов: Наша задача – вовлечь малый и средний бизнес в проекты Татарстана и Германии

Президент РТ и Премьер-министр Тюрингии обсудили перспективы развития сотрудничества.

17:48
Ольга Васильева: В школе должно остаться и останется четыре документа
17:42
В Дрожжановском и Лениногорском районах сильный ветер сорвал кровли с домов и школы

В селе Городище ветер повредил два дома и сарай, а в Урмышле – сорвал 200 квадратов крыши с местного учебного учреждения.

17:36
Сериалу «Зулейха открывает глаза» присудили номинацию «Самая ожидаемая экранизация»

Мини-сериал «Зулейха открывает глаза», который выйдет на экраны в 2019 году, взял одну из номинаций первого кинофестиваля экранизаций «Читка».

17:26
Эксперт: Коммуникация власти и городских жителей сделала проект Горкинско-Ометьевского леса успешным

Участие жителей в благоустройстве общественных пространств является залогом развития, считает Алексей Васильев.

17:23
Под Нижнекамском спасли рабочего, который чистил цистерну с нефтью изнутри и едва не задохнулся

ЧП произошло на нефтебазе в Большом Афанасово.

17:10
В Казани финский актер и режиссер Вилле Хаапасало для своей передачи снял эпизод в Музее чак-чака

Вилле Хаапасало создает цикл, состоящий из 10 серий о достопримечательностях, традициях и рыбалке в Татарстане.

16:58
Столица Татарстана впервые примет первенство Европы по плаванию

В турнире планируется участие около 650 молодых спортсменов из 50 европейских стран.

16:46
На ремонт трех участков и подъездных путей к соцучреждениям в Автограде потратят 660 млн рублей

На ремонт пересечения улиц Машиностроительная, Техническая и проспекта Хасана Туфана израсходуют 50 млн рублей.

16:38
Тимур Нагуманов сможет возглавить Альметьевский район после сентябрьских выборов

Депутаты Альметьевского района сегодня утвердили бывшего бизнес-омбудсмена Татарстана в должности врио руководителя исполкома района.

16:37
На нескольких участках улицы Чистопольской в Казани скорость для транспорта ограничили до 40 км/ч

Решение об изменении скоростного режима было принято из-за того, что на некоторых участках Чистопольской постоянно случаются ДТП.

16:22
На набережной озера Кабан выступят «особенные» танцоры и покажут «Кино без барьеров»

В Казани пройдут мероприятия в рамках акции «Эхо кинофестиваля “Кино без барьеров”».

События