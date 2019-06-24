(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео ураган в Альметьевске. Ролик был опубликован в социальной сети.

По словам автора первой записи, в городе была буря, сильный ветер поднял в небо клубы пыли и пригнал ливневые тучи.

На ролике видно, как погода стремительно меняется. Со временем на город обрушивается мощный ливень, сильный порыв ветра уронил дерево на автомобили, припаркованные во дворе дома.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в республике объявили штормовое предупреждение.

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