Татарстанские единороссы в Казани презентовали новый сайт «Национальные проекты в РТ»

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстанские депутаты-единороссы первыми в России создали интернет-портал, где перечислены все стройки и объекты модернизации в рамках нацпроектов. Сегодня в Казани состоялась презентация сайта «Национальные проекты в РТ». Проект был представлен заместителем Председателя Госсовета РТ, членом фракции «Единая Россия» Татьяной Ларионовой на встрече с партийным активом в рамках рабочего визита группы контроля Президиума Генсовета партии за исполнением нацпроектов в РТ.

«Мы создали сайт “Единой России”, который посвящен национальным проектам. На нем собрана вся информация по нацпроектам, есть выход на 14 министерств, которые являются операторами нацпроектов, есть возможность просмотра объектов в разрезе муниципальных образований. Сегодня все объекты, а их 690, размещены на нашем сайте. Кроме того, можно увидеть календарь мероприятий, новостную ленту, вкладку о фотоконтроле за реализацией нацпроектов. Любой, зайдя на сайт, может оставить свой вопрос», – рассказала Татьяна Ларионова.

В Татарстане по инициативе фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ в феврале создана рабочая группа по контролю над исполнением национальных проектов в республике. За короткое время она сумела запустить ряд механизмов по получению обратной связи от жителей по реализации нацпроектов на местах. Так, татарстанские депутаты-единороссы создали интернет-портал, где перечислены все стройки и объекты модернизации в рамках нацпроектов, которые будут реализованы в районах и городах республики.

Каждый житель на портале VMESTE.TATAR может увидеть, как благодаря нацпроектам меняется его район. Также в Татарстане можно фотографировать строящиеся объекты и направлять снимки на портал VMESTE.TATAR для открытой публикации. Проект позволяет каждому татарстанцу не только следить за нацпроектами, но и влиять на их реализацию.

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