Татьяна Ларионова: Проект фотоконтроля за реализацией нацпроектов набирает популярность у жителей

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстанская «Единая Россия» 1 июня запустила спецпроект «Нацпроекты. Фотоконтроль-2019». На сегодня от жителей республики поступило уже более 700 фотографий. Об этом сообщила заместитель Председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова сегодня на встрече с партийным активом в рамках рабочего визита группы контроля Президиума Генсовета партии за исполнением нацпроектов в РТ.

«Рабочая группа по контролю за реализацией нацпроектов значительное внимание уделяет системе общественного мониторинга исполнения национальных проектов. Особую эффективность и популярность набирает разработанный нами специальный проект – “Нацпроекты. Фотоконтроль-2019”. Проект запустили 1 июня, и на сегодня более 700 фотоинформаций в наш адрес поступило», – рассказала Ларионова.

В рамках «Нацпроекты. Фотоконтроль – 2019» каждый житель Татарстана может еженедельно фотографировать ход строительства и реконструкции объектов и делиться ими на сайте партии. Это позволит наглядно оценить качество и своевременность исполнения национальных проектов.

«Мы обратились к жителям республики с основанием, что каждый из нас вправе контролировать, как ведутся работы по строительству и реконструкции зданий и сооружений, оснащению спортплощадок, замене материально-технической базы школ и так далее. Самое приятное, что жители откликнулись. Данные материалы можно увидеть на сайте татарстанской “Единой России”, а главное, что по этой информации мы можем делать выводы о динамике проводимых работ», – подчеркнула заместитель Председателя Госсовета РТ.

В Госсовете РТ по инициативе фракции «Единая Россия» сформирована рабочая группа по контролю над исполнением национальных проектов в республике. Целью партийного контроля является повышение эффективности реализации нацпроектов для обеспечения благополучия и подъема качества жизни населения.

В мае 2018 года Президент России издал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития». На его основе разработан пакет национальных проектов, утвержденный 24 декабря 2018 года. Речь идет о глобальных инвестициях в развитие регионов по 12 направлениям. В общей сложности за пять лет федеральное Правительство готово вложить в реализацию нацпроектов 25,7 трлн рублей.

Татарстаном утверждены 49 региональных проектов с детализацией целей, задач, мероприятий и плановых целевых показателей результативности их выполнения. Общий объем финансирования мероприятий региональных составляющих национальных проектов в республике в 2019 году составляет около 21,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16,7 млрд рублей.

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