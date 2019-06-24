Фарид Мухаметшин: Реализация национальных проектов для Татарстана – начало большой работы

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Реализация национальных проектов для Татарстана – начало большой работы. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанской «Единой России» Фарид Мухаметшин на встрече с партийным активом в рамках рабочего визита группы контроля Президиума Генсовета партии за исполнением нацпроектов в РТ.

«Реализация национальных проектов для нас – это начало большой работы. Благодаря нацпроектам мы сможем изменить облик городов и районов нашей республики, создать комфортные условия проживания жителей. Таких беспрецедентных средств, направляемых в субъекты на решение социальных вопросов, никогда не было. И ответственность регионов заключается в том, чтобы мы участвовали во всех этих проектах», – сказал Председатель Госсовета.

Он добавил, что «Единой России» поручено осуществлять контроль над исполнением «этого крупного государственного проекта, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным». «Мы этим и начали заниматься в Татарстане», – подчеркнул глава парламента.

В Госсовете РТ по инициативе фракции «Единая Россия» сформирована рабочая группа по контролю над исполнением национальных проектов в республике. Целью партийного контроля является повышение эффективности реализации нацпроектов для обеспечения благополучия и повышения качества жизни населения.

По словам Фарида Мухаметшина, только общими усилиями всех ветвей власти каждого субъекта РФ возможно реализовать национальные проекты. Особую важность, по его мнению, приобретает подготовка кадров. «Мы обновим Россию, возможности жизни людей нашей республики в частности», – отметил он.

Глава парламента также напомнил, что до начала реализации нацпроектов в Татарстане исполнялись республиканские программы, количество которых в этом году увеличено до 40. Более того, реализуются проекты по линии татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Сегодня в Татарстане с рабочим визитом находилась Группа контроля Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» за исполнением нацпроектов. Ее цель – в ходе выездных мероприятий в субъектах РФ оказывать помощь и поддержку региональным отделениям партии в реализации нацпроектов, выявлять проблемные вопросы в нацпроектах, чтобы оперативно корректировать их после доклада Председателю партии Дмитрию Медведеву.

В состав группы входят сенаторы и депутаты Госдумы – всего 66 человек, которые ведут контроль над исполнением в регионах нацпроектов.

Во время визита в Татарстан члены группы контроля посетили объекты в рамках реализации нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика РФ», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография». Состоялись встречи с медицинской общественностью, молодежным активом, жителями.

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