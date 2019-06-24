МЧС Татарстана объявило штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ в ближайшее время в республике возможно резкое ухудшение погоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие три часа и до конца дня в южных районах РТ ожидаются грозы, сильные ливни, град и ветер до 24 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по РТ напоминает, что при ухудшении погодных условий следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Стоит избегать больших деревьев и не парковать автомобили рядом с ними. Также не нужно пытаться спрятаться от сильного ветра около стен домов или на остановках общественного транспорта. При сильном ветре не исключено падение с крыш кусков шифера или иных кровельных материалов.

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