Опубликован первый постер драмы «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Телеканал «Россия 1» опубликовал в Instagram`e первый постер многосерийной драмы «Зулейха открывает глаза».



«Представляем первый постер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза". Фильм снят по одноименному роману-бестселлеру Гузель Яхиной. Главную роль исполнила Чулпан Хаматова. Премьера скоро на телеканале "Россия"!» – говорится в сообщении телеканала.



На плакате изображена главная героиня фильма с младенцем на руках.

Зрители с нетерпением ждут выхода сериала, о чем они сообщили в комментариях. «Читала года 4 назад! Впечатлила книга очень! Хочется, что бы кинематограф не испортил впечатление», «Посмотрим... Книга мне очень понравилась», – поделились впечатлениями фолловеры (орфография авторов сохранена – прим. Т-и).



Съемки многосерийной ленты проходили в разных уголках России и Татарстана – так, группа кинематографистов успела побывать в Пермском крае, Лаишевском районе Татарстана и Казани.



Мини-сериал «Зулейха открывает глаза» выйдет на экраны в 2019 году, точная дата пока неизвестна. Драма состоит из восьми серий по 52 минуты.

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