Тимур Нагуманов сможет возглавить Альметьевский район после сентябрьских выборов

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Тимур Нагуманов сможет занять кресло главы Альметьевского района в том случае, если на осенних выборах 8 сентября получит мандат депутата райсовета. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Главой района может быть назначен депутат местного совета, а Тимур Нагуманов таковым пока не является. Исходя из этого, его назначили исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Альметьевского района. Этот статус позволяет Нагуманову в полной мере осуществлять деятельность руководителя района, а по результатам осенних выборов он сможет уже стать главой, после того, как его изберут коллеги-депутаты», – сказала Галимова.

Бывший бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов сегодня был утвержден врио руководителя исполкома Альметьевского района на сессии райсовета. Кандидатуру от имени Президента РТ народным избранникам представил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

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