Тимур Нагуманов утвержден врио руководителя исполкома Альметьевского района

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Депутаты Альметьевского муниципального района утвердили Тимура Нагуманова в должности врио руководителя исполкома Альметьевского района. Кандидатуру от имени Президента РТ народным избранникам представил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Представляя его от имени руководства республики, от имени Президента Татарстана, прошу поддержать кандидатуру Тимура Нагуманова», — сказал Мухаметшин.

Он напомнил, что Нагуманов закончил Казанский финансово-экономический институт, прошел обучение в московской школе управления «Сколково», работал на всех ключевых позициях в Зеленодольском и Дрожжановском районах.

«Так случилось, что я ездил представлять его главой Дрожжановского района. Я тогда сказал: „Привез вам молодого человека, который начинает работу с чистого листа в должности главы. Отнеситесь к этому серьезно, постарайтесь помочь“. Нагуманов очень ответственно отнесся, его поддержали, он многое сделал, и дрожжановцы провожали его с таким же чувством, с каким вы провожали Айрата Хайруллина», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин рассказал депутатам, что перед тем, как рекомендовать Тимура Нагуманова руководителем Альметьевского района, с ним лично беседовал Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Президент РТ высказал Нагуманову такое предложение: „Постарайся сделать так, чтобы жители и депутаты Альметьевска тебя приняли и поверили. Второе: что начинал Айрат Хайруллин и не сделал, — нужно продолжить, не теряя времени. И третье: в Альметьевске никто не сработает так успешно, если он не будет принят руководством компании „Татнефть“. Если он будет работать согласованно, в интересах жителей, работающих в „Татнефти“, это будет большой успех», — пояснил руководитель парламента Татарстана.

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