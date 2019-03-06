В Татарстане за месяц число зарегистрированных самозанятых выросло на 5 тыс. человек

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане зарегистрировано в качестве самозанятых около 15 тыс. человек. Об этом сегодня в Госсовете РТ на совещании по визиту группы контроля Президиума Генсовета «Единой России» за исполнением нацпроектов сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.



Докладчик напомнил, что Татарстан с 1 января вошел в число пилотных регионов, где действует экспериментальный налоговый режим. «На сегодня около 15 тыс. самозанятых зарегистрировано. Буквально последний месяц видим взлет активности», – сказал он.

Ранее, 14 мая, ИА «Татар-информ» сообщало, что среди 80 тыс. зарегистрированных самозанятых россиян 10 тыс. оказались из Татарстана. Таким образом, за месяц количество самозанятых граждан в республике выросло почти на 5 тыс. человек.

Абдулганиев заметил, что для Татарстана установлено высокое значение показателя по самозанятым – в текущем году должно быть зарегистрировано 60 тыс. граждан. «Для примера: 48 тыс. должно быть зарегистрировано в Москве, которая [по численности населения] в пять раз больше, чем вся республика. Необходима поддержка на федеральном уровне по популяризации работы в этом направлении», – подчеркнул он.

По словам министра, Татарстан участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого в республике утверждены пять региональных проектов. На их реализацию в течение трех лет будет выделено 2,9 млрд рублей, в том числе 2,3 млрд рублей из федерального бюджета.

«Республике по этому нацпроекту выделено больше всех средств из федерального бюджета среди всех регионов. В 2019 году общий объем финансирования нацпроекта составил 1,3 млрд рублей, – добавил он. – Сегодня в Татарстане действует 85 промышленных парков. К 2020 году их количество достигнет 100. Объем произведенной ими продукции по итогам 2018 года увеличился на 12%, составив 143 млрд рублей».

Татарстан стал одним из первых регионов, где ведет работу федеральная Группа контроля за исполнением нацпроектов, созданная при Президиуме Генсовета «Единой России». В республике по инициативе фракции «Единой России» в Госсовете РТ еще в феврале создана аналогичная рабочая группа. За короткое время она сумела запустить целый ряд механизмов по получению обратной связи от жителей по реализации нацпроектов на местах. Так, татарстанские депутаты-единороссы первыми в стране создали интернет-портал, где перечислены все стройки и объекты модернизации в рамках нацпроектов, которые будут реализованы в районах и городах РТ.

Каждый житель на портале VMESTE.TATAR может увидеть, как благодаря нацпроектам меняется его район. Также в республике с начала июня любой человек может фотографировать строящиеся объекты и направлять снимки на портал VMESTE.TATAR для открытой публикации. Это позволяет каждому татарстанцу не только следить за нацпроектами, но и влиять на их реализацию.

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