Татар-информ

24 июня 2019, 14:40

Экономика и финансыОбщество

Член Совфеда Владимир Кравченко: Необходимо информировать население о ходе реализации нацпроектов

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Экономика и финансыОбщество

Член Совфеда Владимир Кравченко: Необходимо информировать население о ходе реализации нацпроектов

Фото: Рамиль Гали

В Татарстан приехала Группа контроля Президиума Генерального совета партии «Единая Россия».

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Необходимо информировать население регионов России о реализации национальных проектов. Об этом заявил сегодня в Госсовете РТ на совещании по визиту группы контроля Президиума Генсовета «Единой России» за исполнением нацпроектов член Комитета Совета Федерации по экономической политике, заместитель координатора группы контроля Владимир Кравченко.

«Необходим диалог с населением. В некоторых регионах информированность населения о нацпроектах низкая. Это проблема, которую нам всем вместе надо решать. И здесь работа в соцсетях выходит на первый план», – сказал сенатор.

Он также добавил, что важна работа по изменению нормативно-правовых актов. Кроме того, по мнению Кравченко, при корректировке федерального бюджета необходимо увеличивать расходы по так называемому 13-му нацпроекту – Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. «Все субъекты обращают внимание на то, что средств здесь недостаточно», – заметил он.

Говоря о посещении объектов в Татарстане, сенатор подчеркнул, что находится «под большим впечатлением от увиденного, начиная от памятников архитектуры и заканчивая IТ-парком и технопарками». «Гордость берет за Татарстан, за ваши достижения. Что касается Татарстана, то на первое место встает обмен опытом. Здесь надо учиться, например, технологиям работы с населением, обмену информацией, работе сервисов в рамках “Цифровой экономики”. Убежден, что наша задача – не столько проконтролировать, а обмениваться опытом», – отметил он.

Заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Юрий Камалтынов рассказал, что в Татарстане уже несколько лет реализуются «президентские» программы, которые «закрывают основные проблемы, поднимаемые населением».

«Например, за последние три года практически отремонтировали все поликлиники с оснащением оборудованием по этим республиканским программам. На днях Президент РТ сказал, что следующим шагом станет подготовка программы по ремонту стационаров, – сообщил депутат. – Республика ежегодно направляет в федеральный центр около 700 млрд рублей в виде налоговых и неналоговых отчислений. Получаем в год 30 – 40 млрд рублей в виде субвенций и субсидий. Но эти цифры не сопоставимы».

По словам Камалтынова, в прошлом году на реализацию 38 республиканских программ было выделено около 41 млрд рублей из бюджета РТ, в этом году на 40 программ будет направлено 39 млрд рублей.

В мае 2018 года Президент России Владимир Путин издал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития». На его основе разработан пакет национальных проектов, утвержденный 24 декабря 2018 года. Речь идет о глобальных инвестициях в развитие регионов по 12 направлениям. В общей сложности за пять лет федеральное Правительство готово вложить в реализацию национальных проектов 25,7 трлн рублей.

Решением Президиума Регионального политического совета татарстанского отделения партии «Единая Россия» в марте была создана рабочая группа контроля над реализацией национальных проектов. Ее возглавила заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Сегодня в Татарстане с рабочим визитом находится Группа контроля Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». В течение дня члены парламентской фракции «Единая Россия» совместно с однопартийцами проконтролируют реализацию национальных проектов в республике. 

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