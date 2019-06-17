(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Казани на время ограничили движение по улице Шигабутдина Марджани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на соответствующее распоряжение исполкома города.

Движение вдоль дома № 38 будет ограничено до 28 июля. А на другом участке, от дома № 28 до улицы Зайни Султана, оно окажется перекрыто с 21 июля по 20 августа.

Причиной этих мер являются работы по реконструкции магистрального тепловода, отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани из-за дорожных работ до 26 июня ограничат движение по участку Мамадышского тракта.

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