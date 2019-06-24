(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В бюджет Татарстана поступило 7,3 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Об этом сегодня в Госсовете РТ на совещании по визиту группы контроля Президиума Генсовета «Единой России» за исполнением нацпроектов сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

В этом году на реализацию нацпроектов в Татарстане будет выделено 21,4 млрд рублей, из них 16,8 млрд рублей – из федерального бюджета и 4,6 млрд рублей – из республиканского, отметил докладчик. «На сегодня в бюджет республики поступило 7,3 млрд рублей, освоение средств составило почти 5 млрд рублей», – сказал он.

По словам Абдулганиева, наиболее крупные мероприятия запланированы по нацпроектам «Образование», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальных предпринимательских инициатив».

«Татарстан взял на себя обязательство по реализации 49 региональных проектов, затрагивающих приоритетные отрасли экономики и социальной сферы. В них определены целевые показатели и результаты, которые нужно достичь к 2024 году. В настоящее время заключено 43 из 49 соглашений о достижении показателей в рамках реализации региональных проектов», – рассказал министр.

Он подчеркнул, что для реализации национальных проектов в республике заключено 36 соглашений на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. «На сегодня заключено 192 контракта по мероприятиям в рамках региональных проектов на общую сумму 8,1 млрд рублей, или 80% от суммы контрактов», – добавил Абдулганиев.

В первые три года на реализацию нацпроектов в Татарстане будет направлено 44,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 34,1 млрд рублей, из республиканского – 10,6 млрд рублей.

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