Татар-информ

24 июня 2019, 14:10

Общество

Стали известны хедлайнеры нижнекамского Дня молодежи

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Общество

Стали известны хедлайнеры нижнекамского Дня молодежи

Перед собравшимися выступят Ivan Valeev – автор таких хитов, как Novella и «Парадокс», а также рэпер Зомб – автор песни #ЭтаМалаяФайя.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске 28 июня состоится праздничный концерт, посвященный Дню молодежи. Проводиться праздник в Нижнекамске будет в парке Нефтехимиков, передает «НТР 24».

Праздник отмечается в России ежегодно 27 июня с 1993 года. В Советском Союзе его праздновали 7 февраля.

Мероприятие начнется в семь часов вечера. Перед собравшимися выступят Ivan Valeev – автор таких хитов, как Novella и «Парадокс», а также рэпер Зомб – автор песни #ЭтаМалаяФайя.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что хедлайнером выпускного бала в Нижнекамске станет популярный среди подростков исполнитель Lx24. Бал для 1107 выпускников состоится сегодня, 24 июня.

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