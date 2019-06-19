Более 1100 нижнекамских выпускников зажгут на набережной вместе с Lx24

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Второй раз выпускной бал в Нижнекамске состоится на набережной в формате «Желтые кеды». Название формата отсылает к новому мироощущению вчерашних школьников – на пару месяцев они сбросят тесные ботинки и окунутся в свободу солнечного лета, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В этом году выпускников Нижнекамска – 1107 человек.



Участников праздника ожидает вручение медалей, флешмобы, творческие номера, традиционный вальс. Хедлайнером выпускного станет популярный среди подростков исполнитель Lx24. Он уже записал видеоприглашение на выпускной.



Бал запланирован на 24 июня. Торжественная часть начнется в 16:00, за час до этого на набережной состоится концерт местных коллективов и самих школьников, а еще раньше – в 14:30 – ребята проведут митинг у памятника Неизвестному солдату.



«Разделить радость грандиозного события с выпускниками приглашаются все желающие жители и гости города», – отмечает источник.



С 14.00 до 18.00 на территории набережной и дороги по Мурадьяна возможны ограничения движения в связи с выпускным балом.

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