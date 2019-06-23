Татар-информ

23 июня 2019, 20:48

Здоровье и средаНаука и образование

Онколог назвал находящихся в группе риска по опасным видам рака

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Здоровье и средаНаука и образование

Онколог назвал находящихся в группе риска по опасным видам рака

Рак поджелудочной железы, рак печени и рак пищевода опасны отсутствием симптомов на ранней стадии.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В число самых опасных онкологических заболеваний входят рак поджелудочной железы, рак печени и рак пищевода. Людей, находящихся в группе риска по этим болезням, перечислил ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Алексей Котельников, передает ФАН.

Специалист отметил, что опасность этих онкологических заболеваний связана с их бессимптомностью на ранней стадии, что затрудняет обнаружение болезни.

По словам специалиста, вероятность развития этих видов рака выше у страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.

Возникновению рака печени способствуют повышенное содержание альфафетопротеина в крови, хронические гепатиты и циррозы печени. А рак пищевода может быть вызван употреблением горячих жидкостей и крепких алкогольных напитков.

В качестве примера привычки, способствующей развитию рака пищевода, Котельников упомянул распространенное в России, странах Северной Европы и государствах Центральной Азии употребление чая в полулежачем положении, что приводит к более длительному движению горячей жидкости. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врачи назвали самый смертельный вид рака в России.

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