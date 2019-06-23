Частое использование смартфонов привело к появлению выступов на черепе

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Из-за частого использования смартфонов у молодых людей возникают рогообразные костяные выступы на черепе. Неожиданное открытие сделали австралийские исследователи, сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал NJ.com.

По словам ученых, причиной образования наростов на черепе является смещение нагрузки от позвоночника к мышцам головы, которое приводит к росту костей в связках и сухожилиях.

В результате небольшая выпуклость вырастают у людей немного выше шеи. По мнению специалистов, открытый ими эффект это первый задокументированный случай физиологической адаптации организма к современным технологиям.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», ученые убедились в опасности смартфонов для детской психики.

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