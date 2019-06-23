Царь-самовар, татарская лошадь и подворье Туркменистана: в Казани отметили Сабантуй

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани прошел национальный татарский праздник Сабантуй. Главной площадкой празднования стала Березовая роща поселка Мирный, где 11 муниципальных районов Татарстана открыли свои подворья. Каждый район демонстрировал гостям майдана успехи и достижения, национальные особенности, а также новшества праздника плуга этого года.

В подворье Лаишевского района РТ гостей удивили 300-литровым самоваром высотой 2,5 метра. «Новинка этого года – “Царь-самовар”. Вода в нем нагревается за 40 минут. И мы всех угощаем чаем. Место, где стоит самовар, стало фотозоной, потому что все хотят с ним сфотографироваться», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» начальник районного отдела культуры Ильнур Гайниев.

Он подчеркнул, что второй «фишкой» подворья стала фирменная лаишевская уха, приготовленная из нескольких видов рыб. «Лаишевский район считается водным. Его омывают три реки – Волга, Меша и Кама. Вот и решили всех угостить нашей фирменной ухой», – отметил собеседник информагентства.

«Каждый год на площадке Сабантуя мы устанавливаем бассейн – так называемый пруд. На нашей территории расположено Куйбышевское водохранилище. Это нас, можно сказать, обязывает оформлять подворье так, чтобы всё было связано с водой», – добавил пресс-секретарь администрации Лаишевского района РТ Расим Хазиев.

В подворье Кукморского района РТ решили напомнить татарстанцам о предстоящем мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills. «В этом году в Казани пройдет международный чемпионат WorldSkills. И мы постарались показать, что с малых лет, с детского сада, в нашем районе готовят к рабочим профессиям. У нас есть швейная фабрика, один из самых больших заводов металлопосуды. Мы эти предприятия должны сохранить и наращивать производство. Поэтому уже с детсада, со школ готовим специалистов. Представили наши швейные товары, посуду, продукцию валяльно-войлочного комбината», – поделился глава района Сергей Димитриев.

По его словам, на площадке муниципалитета также демонстрируется быт многонационального народа Кукморского района. «Показываем, как раньше жили и сегодня живем. У нас многонациональный район, и представители всех национальностей сегодня здесь – татары, русские, удмурты, марийцы. Мы живем одной большой дружной семьей. Это наше достоинство и богатство», – заявил Димитриев.

Творческие номера на сцене кукморского подворья представляют более 100 человек, заметил глава района.

Тюлячинский район РТ впервые привез лошадь породы «Татарская». «Сегодня впервые представили татарскую породу лошадей. В нашем районе есть фермер, у которого около 200 лошадей разных пород. Каждый год его лошади занимают призовые места на конных скачках в Казани, – сообщил начальник районного отдела культуры Даут Иксанов. – Кроме того, мы здесь демонстрируем изделия с ручной вышивкой».

О достижениях Тюлячинского района и жителях, которые внесли значительный вклад в развитие муниципалитета, можно было узнать благодаря специально подготовленным к празднику стендам. «У нас установлены стенды к 100-летию ТАССР, с фотографиями видных деятелей района, с информацией о театральных коллективах, а также об успехах в движении WorldSkills», – проинформировал Иксанов.

Интересной для многих казанцев и гостей города стала площадка Туркменистана. Здесь участников Сабантуя знакомили с традициями этой страны и угощали национальными блюдами. «Туркменистан не впервые участвует в казанском Сабантуе, но с таким количеством артистов, певцов – в первый раз. Знакомим всех, кто к нам приходит, с книгами нашего уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова, с лечебными травами. А также демонстрируем традиции и обычаи. Например, показываем, как принимаем гостей, как туркменская девушка выходит замуж. Угощаем нашими национальными блюдами – туркменским пловом, дограмой, пишме, чападой, даем попробовать хлеб – чурек», – поделилась студентка Института международных отношений КФУ Аджапджемал Оребаева.

В преддверии WorldSkills Kazan 2019 на празднике плуга побывали и талисманы чемпионата Алмаз и Алтын, с которыми спешили сфотографироваться посетители майдана. Первый творческий номер театрализованного пролога на главной сцене тоже был посвящен мировому чемпионату – артисты с помощью танца показали важность человека труда.

Помимо творческих коллективов Татарстана перед зрителями выступили мастера искусств Туркменистана. А борцы дали возможность сравнить татарский и туркменский корэш.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что майдан в Березовой роще казанского поселка Мирный сегодня посетили Президент Татарстана Рустам Минниханов и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.