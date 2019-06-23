Президент РТ на Сабантуе: Татарстан и Туркменистан объединяет высокий уровень взаимопонимания

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан и Туркменистан объединяет высокий уровень доверия и взаимопонимания. Об этом заявил сегодня на празднике Сабантуй в Березовой роще казанского поселка Мирный Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Поздравив казанцев и жителей республики с праздником Сабантуй, он сообщил, что сегодня в Татарстане гостит делегация Туркменистана во главе с Президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым. «Российско-туркменские отношения строятся на принципе стратегического партнерства. Татарстан и Туркменистан объединяют многолетнее сотрудничество, историческая и языковая общность, культурные традиции, высокий уровень доверия и взаимопонимания», — сказал Рустам Минниханов.

«Отрадно, что в рамках рабочего визита Президента Туркменистана в Российскую Федерацию наши гости принимают участие в татарском национальном празднике», — добавил он.

Рустам Минниханов напомнил, что Сабантуй — это праздник земледельцев и хлеборобов. «Их труд — основа благополучия и процветания нашей республики. Этот праздник очень важен для нас. Он нашел яркое отражение в богатой палитре культуры народов России, о сохранении и развитии которой проявляет постоянную заботу наш национальный лидер — Президент страны Владимир Путин», — подчеркнул он.

Затем Президент РТ зачитал приветствие Владимира Путина участникам праздника.

На площадке Сабантуя муниципалитеты Татарстана представили свои подворья. Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов посетили подворья Кукморского района и Туркменистана. Их также сопровождал Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и другие официальные лица.

Праздник не обошелся без яркой концертной программы. Помимо творческих коллективов Татарстана перед зрителями выступили мастера искусств Туркменистана. И впервые на Сабантуе выступил «Хор Турецкого», исполнивший в том числе песню на татарском языке «Туган тел».

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