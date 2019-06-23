Татар-информ

23 июня 2019, 16:44

ОбществоКультура

Игорь Баринов: Оставаясь визитной карточкой татарского народа, Сабантуй стал общероссийским событием

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ОбществоКультура

Игорь Баринов: Оставаясь визитной карточкой татарского народа, Сабантуй стал общероссийским событием

Фото: tatarstan.ru

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей принял участие в казанском Сабантуе.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Оставаясь визитной карточкой татарского народа, Сабантуй давно стал межнациональным явлением, общероссийским событием. Об этом заявил сегодня руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на празднике Сабантуй в казанском поселке Мирный.

«Сабантуй – это один из наиболее древних и ярких праздников в нашей стране, прекрасный праздник Татарстана, который также отмечают во многих уголках Отечества. Сабантуй, оставаясь визитной карточкой татарского народа, давно стал межнациональным явлением, общероссийским событием. Этот праздник любят жители столицы России, Крыма и Дальнего Востока, фактически – всей нашей страны», – сказал Баринов.

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Он подчеркнул, что во время Сабантуя каждый может прикоснуться к татарской культуре, приобщиться к национальной кухне, познакомиться с национальными видами спорта. «И отрадно, что так и происходит не только в Казани, но и далеко за ее пределами», – отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей.

Баринов также произнес пожелание всем участникам праздника: «Пусть Сабантуй несет в каждый дом любовь, радость, благополучие».

Главной площадкой Сабантуя-2019 по традиции стал майдан в Березовой роще казанского поселка Мирный. Сегодня здесь на празднике побывали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. 

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