В зловонном воздухе над Нижнекамском не нашли превышений ПДК

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске стали известны результаты отобранных во вторник вечером проб воздуха. По словам специалистов, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ превышены не были, передает «НТР 24».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Нижнекамска начали буквально задыхаться из-за неприятного запаха. Обитатели улиц Менделеева, Шинников, Вахитова и Бызова написали сообщения в социальных сетях и обратились в «Народный контроль». В противоположном конце города, в 36-м микрорайоне, люди также испытывали дискомфорт, жалуясь на запах газа.



Горожанам пришлось закрыть окна и не выходить на улицу. Больше десяти жалоб поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу. Некоторые жаловались на боль в груди, тошноту и головокружение.



Экологи взяли пробы в пяти точках Нижнекамска, чтобы определить причину дискомфорта горожан. Результаты показали, что ПДК в тот день превышены не были. Таким образом, чем был вызван мешавший жителям города резкий запах, пока так и осталось неизвестным.

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