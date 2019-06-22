В ряде районов Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Сегодня в ряде районов Татарстана ожидается четвертый класс пожарной опасности, сообщает Минлесхоз РТ.

Среди упомянутых муниципальных образований — Агрызский, Апастовский, Алексеевский, Алькеевский, Аксубаевский, Актанышский, Альметьевский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Лаишевский, Лениногорский, Мензелинский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Спасский, Тетюшский, Черемшанский, Чистопольский районы.

В ведомстве отмечают, что в 90% случаев основная причина лесных пожаров — нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем.

«Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, немедленно сообщите об этом по телефону: 8-800-100-94-00, 8 (843) 221-37-95», — призывают в министерстве.

Ранее, 21 июня, начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров рассказал ИА «Татар-информ» о том, что в ближайшие трое суток в республике сохранится высокий уровень пожарной опасности лесов.

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