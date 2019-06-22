За самовольное расширение территории карьера в Татарстане оштрафовали добывающую компанию

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Добывающую известняк на Отаркинском месторождении в Мамадышском районе Татарстана компанию оштрафовали на 350 тыс. рублей за самовольное расширение территории карьера. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Кроме того, предприятие не предоставило в установленный срок сведения о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых, а также не изменило статус используемых земель с сельскохозяйственных на промышленные. Таким образом, фирма нарушила условия лицензионного договора.

Нарушения сумели выявить инспекторы Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ в ходе выездной проверки. Компанию обязали привести земельный участок в соответствии с целевым назначением и произвести рекультивацию нарушенных земель, включая земли за границами лицензионного участка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сармановское предприятие уличили в загрязнении окружающей среды.

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