Сармановское предприятие уличили в загрязнении окружающей среды

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Эксперты Закамского территориального управления Минэкологии РТ уличили Сармановское предприятие в загрязнении окружающей среды. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

«В ходе рейда выявлен сброс твердых отходов на почву в виде древесины, лома, отходов черного металла, боя бетонных изделий и кирпича. Площадь захламления составила 935 кв. метров. Также экологами обнаружен разлив нефтепродуктов на участке площадью 16 кв. метров. Территория загрязнена в результате вытекания из емкости нефтесодержащих веществ», — отмечается в сообщении.

Помимо этого экологи отправили запрос в Росреестр для установления собственника земли и привлечения его к ответственности.

Это не первое нарушение в Сармановском районе, в мае экологи эксперты министерства выявили разлив нефтепродуктов на месте разработке карьера.

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