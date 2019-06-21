Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2% в год

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В мае рост ВВП России до 0,2% в годовом выражении по сравнению с 1,7% в апреле и 0,5% за I квартал года. В целом с января по май экономика страны увеличилась на 0,7%, передает ТАСС со ссылкой на доклад Минэкономразвития РФ «Картина деловой активности. Июнь 2019 года».

При этом в документе отмечается, что «основной вклад в колебания темпов роста ВВП внесла динамика промышленного производства». Оно увеличивалось на 2,1% в I квартале, 4,6% в апреле и всего 0,9% в мае.

В добыче полезных ископаемых наблюдалось замедление роста выпуска при нисходящей динамике в нефтяной отрасли. Последняя была обусловлена в основном выполнением условий сделки ОПЕК+, которая ограничивает объемы добычи.

В обрабатывающей же промышленности снижение на 1% в мае после увеличения на 4,7% в апреле было связано в первую очередь с календарным фактором. Без его учета она показала рост в 0,6%. Кроме того, свой вклад в ухудшение динамики ВВП внесли транспорт и торговля, тогда как строительство осталось на практически том же уровне.

При этом первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам о своей уверенности в том, что в июне темпы роста экономики страны ускорятся. Этот ожидаемый эффект он связал с воздействием реализации национальных проектов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Всемирный банк перечислил пять факторов риска для экономики России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.