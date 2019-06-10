Татар-информ

10 июня 2019, 08:54

Экономика и финансы

Всемирный банк перечислил пять факторов риска для экономики России

Рекомендуем

Экономика и финансы

Всемирный банк перечислил пять факторов риска для экономики России

Среди потенциальных негативных моментов присутствуют расширение санкций и резкое падение цен на нефть.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Всемирный банк перечислил пять факторов, угрожающих росту экономики России в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости.

В докладе упомянуты риск расширения санкций против РФ, а также финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли.

Кроме того, среди факторов риска присутствуют резкое падение цен на нефть, значительный рост рублевого розничного кредитования и недостаточная эффективность при реализации инфраструктурных проектов.

При этом, согласно оценке Всемирного банка, каждый год российский бюджет не получает от 1% до 2,3% ВВП из-за теневой занятости. Доля последней может составлять 15,1%–21,2%. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На заводе клюшек Даниса Зарипова «ЗаряД» планируют наладить производство лыж
Новости дня
09:01
Казанский регбийный клуб «Стрела» разгромил питерский ЛТА со счётом 112:3

Тем не менее тренер казанцев игрой остался недоволен.

09:00
За семь лет список казанских очередников на получение бесплатных участков вырос в десять раз

С 2012 года бесплатными земельными участками обзавелись более 5,6 тыс. многодетных семей Казани.

08:54
Всемирный банк перечислил пять факторов риска для экономики России
08:36
Ренат Ибрагимов откроет праздничную выставку казанского Музея соцбыта в Москве

Народный артист России исполнит песни, ставшие частью музыкальной истории страны.

08:20
Технологию автоматического определения бедных протестируют в Татарстане

Эксперимент охватит регионы, ставшие участниками пилотного проекта по снижению количества бедных семей.

07:58
Стали известны причины непопулярности дистанционной работы в России
07:44
Голикова заявила об уменьшении количества бедных в России
07:22
Open-air вечер «Event в стиле Tango» возле Казанского Кремля подарит горожанам теплую атмосферу

Посетители вечера услышат хиты мировой классической, современной и эстрадной музыки.

07:10
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
06:48
На Сабантуе в Менделеевске побили местный рекорд по конкуру

Конноспортивные состязания стали традиционной частью городских торжеств по случаю праздника плуга.

06:30
Экзит-поллы отдали Токаеву победу на выборах Президента Казахстана
06:16
В Нижнекамске состоится ярмарка вакансий для менеджеров, поваров и стропальщиков

Соискателям будут предложены вакансии с заработной платой от 16 до 70 тыс. рублей.

05:28
В Менделеевске торжественно поблагодарили лучших соцработников

Всего в муниципалитете трудятся более 90 социальных работников.

04:18
Экзам Губайдуллин: Тетюшский район – лидер по производству сельскохозяйственной продукции

Председатель Совета муниципальных образований РТ зачитал на Сабантуе поздравление Президента РТ Рустама Минниханова.

03:22
В Нижнекамске провели инклюзивный праздник «Я рисую стихи» для особенных детей

Праздник состоялся при участии ребят из соседних микрорайонов, воспитанников художественных школ, а также детей с ограниченными возможностями.

02:29
В Бугульме открылась выставка картин жительницы Иркутской области, посвященных предкам-шаманам

Представленные в экспозиции картины в основном посвящены жизни шаманов Сибири.

01:08
Тетюшские школьники узнали, как рождается новый номер районной газеты

Главный редактор Инга Сафарова рассказала ребятам о богатой истории районной газеты.

00:14
На праздновании Дня России в Нижнекамске проведут парад трамваев, выставку художников и концерт

Основные события в Нижнекамске развернутся в центральном парке «Семья».

9.06 23:54
Определена новая причина преждевременной смерти молодых людей
9.06 23:20
Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров отпраздновал Сабантуй в селе Муслюмово

Глава лесного ведомства поприветствовал собравшихся от имени Президента РТ Рустама Минниханова, подчеркнув значимость Сабантуя.

9.06 22:48
В Казанском регионе ГЖД проведут капремонт платформ на трех станциях

К мировому чемпионату WorldSkills в столице Татарстана отремонтируют объекты пассажирской инфраструктуры за 10 млн рублей.

9.06 22:12
В Казани определились победители спартакиады «Равнение на победу»

Прошедшие в столице Татарстана состязания по военно-прикладным видам спорта объединили 120 участников.

9.06 21:50
В Набережных Челнах заключен тысячный по счету брак с начала года

Регистрация состоялась во Дворце торжеств Управления ЗАГС Автограда.

9.06 21:22
Два мототуриста из Китая стали участниками Сабантуя в менделеевском селе Камаево

Жители КНР с помощью интернет-переводчика поинтересовались у местных жителей временем начала борьбы корэш.

9.06 20:58
Сон оказался способен понизить артериальное давление
События