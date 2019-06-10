Всемирный банк перечислил пять факторов риска для экономики России

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Всемирный банк перечислил пять факторов, угрожающих росту экономики России в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости.

В докладе упомянуты риск расширения санкций против РФ, а также финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли.

Кроме того, среди факторов риска присутствуют резкое падение цен на нефть, значительный рост рублевого розничного кредитования и недостаточная эффективность при реализации инфраструктурных проектов.

При этом, согласно оценке Всемирного банка, каждый год российский бюджет не получает от 1% до 2,3% ВВП из-за теневой занятости. Доля последней может составлять 15,1%–21,2%.

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