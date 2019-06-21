По поручению Рустама Минниханова мэр Автограда встретился с семьей беженцев из Украины

(Набережные Челны, 21 июня, «Татар-информ»). По поручению Президента РТ мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с семьей беженцев из Украины, сообщает Управление по информационной политике и связям с общественностью мэрии Автограда.

Наиль Магдеев побывал в гостях у семьи Люльковичей, чье обращение на «Прямую линию» с Президентом РФ Владимиром Путиным вызвало широкий резонанс.

Глава города познакомился со всеми членами семьи, поинтересовался успехами детей, сложностями, которые возникают в ежедневной жизни. Один из сыновей показал работы своего отца Владимира Афанасьевича, который на протяжении 30 лет занимается изготовлением гитар.

«Президент Республики Татарстан попросил еще раз с вами встретиться. Мы утром разговаривали с министром внутренних дел РТ Артемом Хохориным. Он своим подчиненным дал поручения, касающиеся миграционной службы. В рамках действующего законодательства решение будет найдено. Учитывая ваши невысокие доходы, мы окажем материальную помощь», — сказал Наиль Магдеев.

Депутат Городского Совета Марсель Мингалимов вручил беженцам подарки, которые были выбраны с учетом того, что в семье много детей.

«По-настоящему дружная семья, которая, к сожалению, увидела войну, нужду. С 2014 года они живут, трудятся в нашем городе. На жизнь не жалуются, хотя она непростая. Мы им окажем посильную поддержку», — прокомментировал итоги встречи Наиль Магдеев.

Ранее ИА «Татар-иформ» сообщало, что семья Люльковичей, проживающая в Набережных Челнах, пожаловалась в ходе «Прямой линии» Владимиру Путину на сложности с получением гражданства.

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