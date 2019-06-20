МЧС Татарстана: завтра в республике ожидается высокая пожарная опасность

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, завтра пожарная опасность лесов четвертого класса ожидается в 29 районах республики Татарстан, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Речь идет о Кайбицком, Верхнеуслонском, Апастовском, Камско-Устьинском, Дрожжановском, Буинском, Тетюшском, Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Спасском, Елабужском, Мамадышском, Менделеевском, Алькеевском, Чистопольском, Новошешминском, Аксубаевском, Нурлатском, Черемшанском, Агрызском, Нижнекамском, Заинском, Мензелинском, Актанышском, Альметьевском и Лениногорском районах.

«В случае, если лесной пожар надвигается на населенный пункт, очень важно эвакуировать людей в направлении, перпендикулярном распространению огня. Передвигаться следует только по дорогам, а также вдоль водоемов или по самой воде», – рассказали в МЧС.

МЧС Татарстана рекомендует сохранять спокойствие при обнаружении лесного пожара. Следует проанализировать обстановку, подняться на высокую точку и определить очаг, скорость распространения огня и расположения водоемов и населенных пунктов.

«Если пожар отрезал вам путь, следует укрываться от огня на островах, отмелях, в болоте, на сальных вершинах. Старайтесь держаться подальше от деревьев. Смочите водой одежду или ложитесь в воду, но не рядом с камышами», – рассказали в министерстве.

В МЧС отметили, что в случае обнаружения небольшого пожара, стоит попытаться его остановить и, если есть возможность, послать кого-то за помощью.

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