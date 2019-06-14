В число редких для Казани имен вошли Арон, Делия, Иллария и Самуэль

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим родившимся на прошлой неделе детям жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Среди редких для города имен, данных новорожденным, оказались такие мужские, как Арон, Дияз, Инсар и Самуэль, и такие женские, как Амея, Асмира, Делия, Иллария, Ландыш, Наргиза, Эвелина и Элиза.

При этом самыми популярными в столице республики на минувшей неделе среди мужских имен стали Амир, Артем, Аскар, Карим, Матвей и Тамерлан, а среди женских – Амина, Камилла, Мария и Рената.

Всего в Казани с 3 по 9июня родились 357 детей: 160 девочек и 197. Самой юной матери исполнилось 19 лет, тогда как самому молодому отцу было 20. Возраст самого зрелого отца равнялся 56 годам, а самой зрелой матери – 42.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанцы назвали своих новорожденных детей такими именами, как Ян, Ратибор, Азиза и Замира.

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