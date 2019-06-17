Минздрав перечислил регионы России с наибольшей распространенностью рака

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения России перечислило регионы страны с наибольшей распространенностью онкологических заболеваний согласно данным за 2018 год, передает RT.

Больше всего случаев рака, включая как выявленные впервые, так и ранее установленные, оказалось в Курской области: 3 тыс. 333,1 на 100 тыс. жителей.

На втором месте оказалась Республика Мордовия (3 тыс. 292,1 случая на 100 тыс. жителей), третьим стал Краснодарский край (3 тыс. 235,2). Кроме того, высокие показатели распространенности злокачественных новообразований зафиксированы в Калужской (3 тыс. 231,4) и Псковской (3 тыс. 110,5) областях.

В целом же по стране распространенность онкологических заболеваний в 2018 году составила 2 тыс. 562,1 случая на 100 тыс. населения. Это почти на 40% больше, чем за десять лет до этого, в 2008 году. Такие результаты в Минздраве РФ объяснили как ростом заболеваемости, так и улучшением выявляемости рака. Кроме того, увеличилась продолжительность жизни онкологических больных.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ходе диспансеризации за 2018 год почти у 200 тыс. россиян обнаружили рак.

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