Для предотвращения загрязнения Степного Зая высадили более 70 тыс. деревьев

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Татарстане 71 тыс. деревьев высадили в водоохранной зоне реки Степной Зай для предотвращения ее загрязнения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Сосны обыкновенные, осины, тополи гибридные, лиственницы сибирские заняли в общей сложности свыше 834 тыс. кв. метров. Зеленый пояс из деревьев и кустарников призван предотвратить попадание в реку и ее притоки диффузионных стоков с полей.

Посадка зеленых насаждений состоялась в рамках разработанного компанией «Татнефть» проекта «Оздоровление акватории реки Степной Зай и городского озера города Альметьевска», отмечают в природоохранном ведомстве.

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