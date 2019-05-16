Татар-информ

17 мая 2019, 02:37

Здоровье и среда

«Подари лес другу»: в заказнике «Чатыр-Тау» Азнакаевского района высадили 10 гектаров сосны

Здоровье и среда

«Подари лес другу»: в заказнике «Чатыр-Тау» Азнакаевского района высадили 10 гектаров сосны

Фото: minleshoz.tatarstan.ru

В рамках акции высажено 38,1 тыс. саженцев ели европейской и сосны обыкновенной на площади 10 га.

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). На территории природного комплексного заказника «Чатыр-Тау» в Азнакаевском районе РТ состоялась природоохранная акция «Подари лес другу», сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Массовая посадка деревьев состоялась при участии главы района Марселя Шайдуллина, председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Федора Баткова, руководителя Азнакаевского лесничества Эльвира Хазеева, директора Азнакаевского лесхоза Эдуарда Чикурова и других.



В рамках акции высажено 38,1 тыс. саженцев ели европейской и сосны обыкновенной на площади 10 га.

«Созданные лесные насаждения будут способствовать защите почвы от водной и ветровой эрозии, а также улучшению экологического состояния территории заказника», – отмечает источник.

 

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«Подари лес другу»: в заказнике «Чатыр-Тау» Азнакаевского района высадили 10 гектаров сосны

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