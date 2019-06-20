Фарид Мухаметшин и Владимир Чагин возглавили список «Единой России» на выборах в Госсовет РТ

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин, руководитель автогоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин и директор сети детских центров «Бала-сити» Альбина Насырова возглавили список кандидатов в Госсовет РТ от партии «Единая Россия». Решение было принято сегодня на региональной конференции партии в Казани.

«Все предложенные кандидатуры, выдвинутые в составе единого республиканского списка кандидатами в депутаты Госсовета РТ шестого созыва, получили большинство голосов делегатов», — сказал председатель счетной комиссии Евгений Ивлев.

В состав республиканского списка от партии «Единая Россия» также вошли министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, глава фракции «Единая Россия» в республиканском парламенте Юрий Камалтынов, руководитель республиканского агентства «Татмедиа» Айрат Зарипов, глава Зеленодольского района Александр Тыгин, министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев.

В ходе своего выступления на конференции секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин отметил, что партия вступает в кампанию «в не самых простых условиях». При этом республиканское отделение сохранило ядро сторонников. «Партии есть на кого опереться в предвыборной борьбе, это значит, мы не имеем права обмануть ожидания наших единомышленников. Поэтому “Единая Россия” предлагает достойных кандидатов, четкую программу действий с ясными приоритетами, новые возможности для гражданской активности и участия в принятии решений и главное — большую совместную работу по решению насущных социальных проблем наших граждан», — сказал Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что на предыдущих выборах в парламент Татарстана «Единая Россия» победила с программой «Наша республика: развитие и лидерство». «Сегодня мы с полной уверенностью вправе заявить, что по ключевым направлениям документ образца 2014 года выполнен. В предвыборной программе на предстоящий период мы вновь определяем приоритеты. Но прежде надо уяснить самим и донести до людей, что индексы, объемы и проценты экономического роста Татарстана — это не только цифры, а новые возможности для каждого жителя республики. Именно поэтому партия сегодня идёт на выборы с программой “На благо республики — в интересах каждого”», — подчеркнул лидер единороссов Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.