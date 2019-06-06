Татар-информ

6 июня 2019, 11:40

Политика

Исследование: медиарейтинги участников праймериз совпали с итогами предварительного голосования

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Политика

Исследование: медиарейтинги участников праймериз совпали с итогами предварительного голосования

Фото: Михаил Захаров/архив

В Татарстане опубликовали медиарейтинг участников праймериз партии «Единая Россия» по РТ.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Показатели медиа-популярности участников праймериз «Единой России» в Татарстане практически не расходятся с результатами предварительного голосования, к такому выводу пришли специалисты «ПромРейтинг». Итоги размещены на сайте данного рейтингового агентства.

 «ПромРейтинг»  представляет внеочередное исследование представленности в медиа людей, принимающих важные решения в Республике Татарстан. В ходе исследования замерили уровень и тональность «медиапредставленности» участвующей в праймериз публики и сопоставили медиазамеры с итогами внутреннего голосования.

Цель составления рейтинга была в изучении взаимосвязи между «медийностью» участников предварительного голосования и его результатами, говорится в пояснительной записке к исследованию.

Первое место в рейтинге, набрав 853 балла, занял Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он стал самой медийной фигурой прошедшего предварительного голосования. В социальных сетях его упомянули 455 раз, а в интернет-СМИ – 326. Главными инфоповодами, связанными со спикером Госсовета РТ, были предварительное голосование и обмеление Волги. В СМИ и соцсетях число позитивных сообщений преобладало над негативом. В мессенджерах же негативно было воспринято высказывание Фарида Мухаметшина о серьезном обновлении парламента и ставке на молодых кандидатов.

Второе место закрепилось за министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Ахметовым. Он набрал 523 балла. В соцсетях Ахметова упомянули 159 раз, в СМИ — 275.

На третьем месте оказался лидер команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин с 293 баллами. Это яркий пример взаимозависимости позиций в предварительном голосовании (2 место) и рейтинге медиаактивности. Чагин часто упоминался в связи с участием в праймериз и скорым стартом ралли «Шелковый путь». Его упоминания в СМИ и соцсетях практически равны — 95 и 96.

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин с 102 баллами занял четвертое место. Большая часть негатива с главой района приходится на проблему по расселению аварийного жилья в Зеленодольске. Главными источниками негативных упоминаний стали мессенджеры и социальные сети.

Гендиректор «ТНВ» Ильшат Аминов расположился на пятой строчке рейтинга с 96 баллами. Анонс онлайн-вещания телеканала «Шаян» в республиканских СМИ обеспечил ему высокое место в медиарейтинге. Свою порцию внимания в соцсетях гендиректор «ТНВ» получил в связи с высказыванием об обязательном изучении татарского языка в школах, адресованным в адрес противников.

Гендиректор «Бала-сити» Альбина Насырова заняла 6 место, заместитель председателя Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар» Табрис Яруллин - 8 место. Если первую упоминали в основном в связи с праймериз, то медиаобраз последнего уже давно сформирован.

Директор общественного Фонда татарской культуры РТ имени Р. Вагапова Рифат Фаттахов также показал весьма неплохой показатель в медиарейтинге — 15 место с 35 баллами. Его дискуссия с мэром Казани Ильсуром Метшиным о состоянии татарской эстрады вызвала интерес у аудитории.  

Первым в медиарейтинге среди лидеров в праймериз по одномандатным округам занял мэр Казани Ильсур Метшин – 794 балла. Большое внимание медиа уделили ему в связи с вручением ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Также позитивно воспринята реконструкция очистных сооружений в Казани. В социальных сетях Ильсура Метшина чаще всего упоминали в связи с поручением казанским чиновникам питаться в школьных столовых.

На втором месте среди «одномандатников» обосновался Айрат Хайруллин (440 баллов), а на третьем – Наиль Магдеев (327 баллов).

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