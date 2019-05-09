Благодаря антициклону в Татарстане сохранится жаркая погода

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В ближайшие дни на территории Татарстана сохранится жаркая погода. Это произойдёт благодаря обширному антициклону, который препятствует проникновению холодных воздушных масс с севера, информирует Гидрометцентр РТ.

Завтра, 21 июня, и послезавтра, 22 июня, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до 12 градусов тепла. В светлое время суток температура воздуха составит от +25 до +31 градуса.

При этом и в пятницу, и в субботу в дневные часы вероятны небольшие дожди с грозами и кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с, предупреждают синоптики.

В воскресенье, 23 июня, идущий с северо-запада атмосферный фронт принесет с собой ухудшение погодных условий. Ночью местами, а днем на большей части территории республики пройдут дожди с грозами и кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с. В светлое время суток кое-где возможен град. В ночные часы температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется до +27, +32 градусов.

В начале следующей недели жара спадет. В понедельник, 24-го числа, температура воздуха еще будет равняться 22–27 градусам тепла, но уже во вторник, 25-го, она не поднимется выше 20–25 градусов. Локально вновь будут возможны кратковременные дожди с грозами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор К(П)ФУ Юрий Переведенцев пообещал жаркую погоду на территории Татарстана во второй половине июня.

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