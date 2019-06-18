Эксперт КФУ: Во второй половине июня в Татарстане потеплеет до 30 градусов

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Во второй половине июня ожидается потепление до 30 градусов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

«Если брать прогноз Гидрометцентра РФ, температура в июне будет на 2,5 градуса выше нормы. И температура во второй половине июня идет на повышение, она поднимется до 30 градусов тепла», — сообщил спикер.

Он добавил, что в июле будет прохладно, а температура в августе составит от 26 до 28 градусов тепла.

«Август обещается нам жарким, и ожидается повышение температуры, а сентябрь будет в пределах нормы, температура составит от 13 до 15 градусов тепла», — рассказал Переведенцев.

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