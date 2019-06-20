Нового главного архитектора Казани определят в ходе открытого конкурса

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Новый главный архитектор Казани будет определен в ходе открытого городского конкурса. Об этом на 34-й сессии Казгордумы III созыва объявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам главы города, условия конкурса станут известны несколько позже, их предполагается разместить на официальном портале мэрии. Подвести же его итоги планируется в августе.

«Надеюсь, вместе с новым архитектором мы продолжим движение, которое позволит Казани оставаться древним, красивым, но в то же время современным, уютным городом», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Кроме того, на сегодняшнем заседании мэр поблагодарил покидающую пост главного архитектора Казани Татьяну Прокофьеву за многолетнюю работу и вручил ей знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани». Прокофьева занимала эту должность с 2009 года.

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